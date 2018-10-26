قطعة نقدية بقيمة 1 سنت تساوي مليون دولار.. تعرف على السبب





في عام 1792، كانت القطعة النقدية من فئة 1 سنت في الولايات المتحدة تملك قيمة لا بأس بها بالمقارنة بما هي عليه اليوم، لكن واحدة من هذه القطع النقدية الأصلية يمكن أن تصل قيمتها إلى نحو مليون دولار عندما تُعرض للبيع في المزاد.





وعلى الرغم من حجمها الصغير، إلا أن لهذه العملة قيمة كبيرة في تاريخ البلاد، وسيتم عرضها للبيع في المزاد، من قبل دار مزادات "ستاكس بورز غاليريز" في ولاية كاليفورنيا.





وتقدر قيمة هذه العملة الخاصة بمبلغ مليون دولار، أو ما يعادل 100 مليون مرة من قيمتها الأصلية، وفقاً لشركة ستاكس بورز غاليريز، التي قالت إنها ستعرض العملة في معرض بمدينة بالتيمور، بحسب صحيفة سي بي إس نيوز.





وبتكليف من توماس جيفرسون، تم سك عدد قليل من هذه العملات، كمثال على ما كانت الحكومة الأمريكية المشكلة حديثاً تدرس إنتاجه في ذلك الوقت.





وكان من المفترض أن يتحدث جورج واشنطن عن القطع النقدية من فئة 1 سنت أمام الكونغرس في خريف عام 1792، لكن كاتب الخطاب في ذلك الوقت، ألكسندر هاملتون، تجاهلها بشكل غير متوقع، وتحدث فقط عن العملات النقدية من فئة 5 سنت الفضية التي تم إنتاجها بكميات كبيرة.



