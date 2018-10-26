ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 26-10-2018

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة اليوم الجمعة 26-10-2018
طباعة
 
استقرت سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في البنك المركزي نحو 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.97 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و 17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازي نحو 17.90 جنيه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 10:30:26 AM