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محارب يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
محارب يكتفي بجلسة في الجيم على هامش مران الأهلي
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علي نبوي
 
اكتفى إسلام محارب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»، على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.


ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة، تعرض له خلال مباراة وفاق سطيف الجزائري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

المزيد عن: مران الأهلي الاهلي الأهلي إسلام محارب
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