أحمد فتحي ينتظم في مران الأهلي الجماعي

انتظم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.









وكان فتحي قد أكتفى بأداء تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق أمس الخميس.









ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.









يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة بطل الإمارات التي تقام على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



