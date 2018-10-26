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طرح أول بوستر لفيلم الجريمة The Mule لـ برادلي كوبر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
طرح أول بوستر لفيلم الجريمة The Mule لـ برادلي كوبر
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الفجر الفنى
 
نشرت شركة وارنر برزر أول بوستر رسمى لفيلم "The Mule"، المقرر أن يطرح الفيلم فى 14 ديسمبر المقبل.

فيلم The Mule من إخراج كلينت ايستوود، وتأليف نيك شينك، ومن بطولة برادلى كوبر، تايسا فارميجا، كلينت ايستوود، مايكل بينيا، لورنس فيشبورن، أليسون ايستوود، كليفتون كولينز جونيور، ديان ويست، مانى مونتانا، جيل فلينت، نويل جوجليمى.

الفيلم تدور قصته حول القبض على باحث فى مجال الزراعة واجى من الحرب العالمية الثانية الذى يبلغ من العمر 90 عامًا أثناء نقله 3 ملايين دولار من الكوكايين عبر ميشيغان إلى اتحاد للمخدرات المكسيكى.
طرح أول بوستر لفيلم الجريمة The Mule لـ برادلي كوبر
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