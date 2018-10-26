ساري: لوفتوس يحتاج للتطور الدفاعي للمشاركة مع تشيلسي

يؤمن ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، بأنه يواجه "مشكلة فنية" إذ يعجز عن وضع روبن لوفتوس تشيك في التشكيلة الأساسية رغم تسجيل لاعب الوسط 3 أهداف في الفوز 3-1 على باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.





واستغل لاعب إنجلترا فرصة نادرة بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، ليقود تشيلسي للانتصار باستاد ستامفورد بريدج.

لكن ساري أشار إلى أن التحسن في الواجب الدفاعي سيكون الطريق أمام فرص أكبر للوفتوس تشيك الذي يأتي خلف نجولو كانتي وجورجينيو وماتيو كوفاسيتش وروس باركلي في الترتيب.

وأبلغ ساري شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "نملك 4 لاعبين في خط الوسط من بينهم 3 يتميزون بالأسلوب ذاته".

وأضاف "إنهم يتميزون بالجانب الهجومي ويختلف عنهم كانتي فهو لاعب وسط مدافع. لذا من الصعب جدا أن أضع اثنين من لاعبي الوسط لديهم الأسلوب ذاته في التشكيلة الأساسية".