ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ساري: لوفتوس يحتاج للتطور الدفاعي للمشاركة مع تشيلسي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
ساري: لوفتوس يحتاج للتطور الدفاعي للمشاركة مع تشيلسي
طباعة
 
يؤمن ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، بأنه يواجه "مشكلة فنية" إذ يعجز عن وضع روبن لوفتوس تشيك في التشكيلة الأساسية رغم تسجيل لاعب الوسط 3 أهداف في الفوز 3-1 على باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.


واستغل لاعب إنجلترا فرصة نادرة بالمشاركة في التشكيلة الأساسية، ليقود تشيلسي للانتصار باستاد ستامفورد بريدج.


لكن ساري أشار إلى أن التحسن في الواجب الدفاعي سيكون الطريق أمام فرص أكبر للوفتوس تشيك الذي يأتي خلف نجولو كانتي وجورجينيو وماتيو كوفاسيتش وروس باركلي في الترتيب.


وأبلغ ساري شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية "نملك 4 لاعبين في خط الوسط من بينهم 3 يتميزون بالأسلوب ذاته".


وأضاف "إنهم يتميزون بالجانب الهجومي ويختلف عنهم كانتي فهو لاعب وسط مدافع. لذا من الصعب جدا أن أضع اثنين من لاعبي الوسط لديهم الأسلوب ذاته في التشكيلة الأساسية".


ويحل تشيلسي، الذي يتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على بيرنلي صاحب المركز 13 يوم الأحد.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 10:40:01 AM