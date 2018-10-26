بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الوصل الإماراتي

شارك المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.





وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خفيفة في السمانة خلال مشاركته في لقاء وفاق سطيف الجزائري الأخير في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا السبت في برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.



