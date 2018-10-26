السيطرة على حريق بكافتريا كلية التمريض جامعة الزقازيق

نجحت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، في السيطرة على حريق بكافتيريا كلية "التمريض" بجامعة الزقازيق.



تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بكافتيريا كلية "التمريض" بجامعة الزقازيق.



ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها، دون خسائر بشرية، فيما تسبب الحريق في إتلاف 7 ثلاجات وغيرها من محتويات الكافتريا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.