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تقسيمة باليد في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
تقسيمة باليد في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي
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علي نبوي
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غدٍ الأحد في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية.


وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على إجراء تدريبات ترفيهية صباح اليوم شهدت تقسيم اللاعبين إلى٣ مجموعات لخوض تقسيمة باليد.


واستأنف الأهلي تدريباته عصر أمس الخميس بعد العودة من الجزائر، عقب مواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الوصل الإماراتي بعد غدٍ الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.

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