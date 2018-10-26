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شاهد.. 3 أفلام جديدة في نوفمبر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:59 ص
شاهد.. 3 أفلام جديدة في نوفمبر
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الفجر الفنى
 
تشهد دور العرض السينمائية حول العالم عرض 3 أفلام عالية المستوى ومرتفعة الميزانية فى نوفمبر 2018، أولها فيلم Charming أو "ساحر" وهو فيلم أمريكى كوميدي موسيقي عائلي متحرك من إخراج وتأليف روس فينوكر، بأداء صوتى لكل من: ديمي لوفاتو، ويلمر فالديراما، سيا، نيا فاردالوس، آشلي تيسدال، أفريل لافين، جي إم إي، جون كليس.

يستكشف الفيلم القصص غير المروية لسنو وايت، سندريلا، وسليبنج بيوتي أو الجميلة النائمة، الذين يكتشفون أنهم جميعًا مشتركون في المصير مع الأمير تشارمينج.

ويخطب الأمير تشارمنج كلا من سندريلا وسنو وايت والجميلة النائمة، لكنه يتعرف على امرأة أخرى هي "لينور" ويقعان فى الحب، بعد أن تسرق جنية كمية كبيرة من غبار سحرى، ويجب على الأمير السفر في رحلة ملحمية للعثور على أصدق حب.

وفي 18 سبتمبر 2014 أعلن أن ميزانية الفيلم ستكون أقل من 20 مليون دولار، وتم إنتاج الفيلم في استوديو الرسوم المتحركة الكندي Cinesite في أغسطس 2015، كما تم تأجيل الفيلم لفترة غير معلنة في عام 2017 على الرغم من الانتهاء من التصوير والتسجيل والإنتاج في ديسمبر 2017، وتم عرضه في إسبانيا في 20 أبريل 2018 ثم أعلن مؤخرًا عن عرضه في أمريكا الشمالية في الأول من نوفمبر 2018.

الفيلم يحتوي على عدة أغان، منها أغنيتان من تأليف فنان التسجيل الأسترالي ومؤلف الأغاني Sia، تؤديهما ديمي لوفاتو وسييا على التوالي، كذلك كتب باتريك ستامب من فرقة Fall Out Boy أغنية بعنوان "Trophy Boy"
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