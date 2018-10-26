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البسلة تسجل 15 جنيها اليوم الجمعة في أسواق الإسماعيلية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:09 ص
البسلة تسجل 15 جنيها اليوم الجمعة في أسواق الإسماعيلية
بسلة
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الخضروات، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، ارتفاع في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البسلة الخضراء 15 جنيها للكيلو، والبطاطس ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 7 إلى 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، البامية 5 جنيهات، الليمون ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الثوم 10 جنيه، وفلفل السويس 8 جنيهات، الباذنجان 6 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 9 جنيهات، والفلفل البلدي 7 جنيهات، والجزر 9 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.
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