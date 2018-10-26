رويترز: خسائر قطر كارثية جراء المقاطعة العربية

تحاول قطر جاهدة إخفاء الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي جراء المقاطعة العربية، تتظاهر بأرقام خادعة ونسب وهمية للنمو، لا وجود لها إلا في مخيلة الحمدين، لتأتي التقارير الدولية غير الموجهة من مؤسسات كبرى، لتدحض هلاوس الحاشية القطرية عن الصمود والنجاح.





على مدار الأيام الماضية أصدرت مؤسسة رويترز الإعلامية العالمية تقارير متفرقة لها، تناولت أحوال قطر من حيث تقييم عدة مستويات مصرفية واقتصادية وتنموية، ظللها في أغلبها اللون الأحمر الدال على الخسارة، حيث رصدت رويترز انهيار مصرفي، وتأكدت من تراجع الإنفاق والاستهلاك بالدويلة.





الوكالة العالمية قالت ان البنك التجاري القطري ينوء تحت خسائر هائلة، وأنه فقد استثماراته الخارجية وأصيب بانتكاسة حقيقية، وأنه قد واجه مشكلات مستعصية في أعقاب المقاطعة العربية والتدابير التي أتخذها الرباعي ضد قطر بسبب دعمها المطلق والمستمر للإرهاب.





أرقام دالة وردت بتقرير رويترز نقلا عن أحدث نشرات البنك تعترف فيه بخسائر مليارية، وأنه تكبد 2.97 مليار ريال تراجع في النقد الأجنبي، كما أنه تأثر بشكل مباشر بخسائر الليرة والاقتصاد التركي، وأضطر إلى بيع 40 % من حصصه الاستثمارية، وأنه إجمالا فقد النظام المصرفي العام بالدويلة 30 مليار دولار



