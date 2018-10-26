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الأردن: ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت إلى 19 قتيلًا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
الأردن: ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت إلى 19 قتيلًا
سيول البحر الميت
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت إلى 19 قتيلًا.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني الأردني، اليوم الجمعة، إن عمليات البحث والتفتيش لا زالت مستمرة عن المفقودين في حادثة الرحلة المدرسية، بمنطقة البحر الميت، من قبل الأجهزة المعنية، حيث تم استبدال بعض الفرق المتخصصة.

وكانت رحلة مدرسية إلى منطقة البحر الميت، تعرضت أمس الخميس، لانجراف في السيول نتيجة الأمطار الغزيرة، وراح ضحيتها 18 شخصاً أكثرهم من الأطفال، وإصابة العشرات.
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