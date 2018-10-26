أول تعليق للبيت الأبيض على اختراق آيفون ترامب

دحض المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي، ما جاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، حول التنصت على محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهاتفية، مؤكدا أن المقال "غير دقيق".





وقال غيدلي للصحفيين: "المقال الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يقدم معلومات غير دقيقة عن الهاتف المحمول للرئيس ترامب وطبيعة استخدامه. الرئيس ليس لديه ثلاثة هواتف محمولة، بل لديه جهاز آيفون حكومي واحد".





وأكد المتحدث أن آيفون ترامب يتوافق مع جميع متطلبات الأمان، لافتا إلى أنه يتم باستمرار التحقق منه لكشف نقاط الضعف فيه حال للحد من احتمال قرصنته وفقا لتوصيات أجهزة الاستخبارات.





وفي وقت سابق، كتبت "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن هيئات الاستخبارات الأمريكية علمت بأن الصين وروسيا تتنصتان على محادثات ترامب الهاتفية.





ووفقا للصحيفة، فعندما يتصل ترامب عبر الهاتف بأصدقائه القدامى مستخدما جهاز آيفون خاص به من أجل الدردشة، يقوم الجواسيس الصينيون بالتنصت عليه.



