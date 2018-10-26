توقيف فتاتين أمريكيتين خططتا لمجزرة تدخلهما جهنم

خططت تلميذتان من مدينة بارتاو الأمريكية في فلوريدا لقتل أكثر من 20 تلميذا وتجرّع دمهم، لتضمنا طريقهما إلى الجحيم وتلقيا الشيطان هناك، قبل القبض عليهما عشية العملية.





ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الشرطة في هذه المدينة، أن فتاتين 11 و12 سنة قررتا ارتكاب جريمة لتكونا أقرب إلى الشيطان وخططتا للانقضاض على الطلاب الصغار والضعفاء في المراحيض، ثم أكل لحمهم وتجرع دمائهم بعد قتلهم.





وذكرت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، أن التلميذتين قررتا بالضبط قتل تلميذ واحد في البداية، ولكنهما كانتا تأملان في نهاية المطاف إنهاء حياة 15 أو 25 تلميذا.





وأوضحت الشرطة أن "كل عمليات القتل هذه كانت مرتبطة بأملهن في أن تصبحا من الخطأة الفظيعين الأكثر شرورا، لأن هذا يضمن لهما أنهما ستذهبان حكما إلى الجحيم بعد الانتحار، وتكونان مع الشيطان هناك".





وأشارت الشرطة إلى أن هاتين الفتاتين اقتبستا فكرتهما الشريرة بعد مشاهدتهما أفلام رعب في عطلة نهاية الأسبوع.





وتم الكشف عن خطتهما بعد أن تغيبتا فجأة عن الدروس وبدون أي عذر ولفت السلوك المشبوه لهاتين الفتاتين انتباه إدارة المدرسة التي بدأت البحث عنهما، حتى وجدتا في المدرسة مسلحتين بأربع سكاكين، وبقاطع بيتزا وأداة لشحذ السكاكين.





وتم القبض على المراهقتين ثم وضعتا في مركز للقاصرين ومع أنه لم يصب نتيجة لهذا الحادث أحد بأذى، إلا أنه يتعين على المدعين العامين أن يقرروا ما إذا كان بإمكانهم توجيه تهمة التخطيط لارتكاب جرائم قتل مع توفر النية الجرمية الأكيدة لذلك وما إذا كانت هذه التهمة ستوجه لهما كقاصرتين أو بالغتين.



