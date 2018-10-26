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لأول مرة دوريات روسية أممية مشتركة جنوب القنيطرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:28 ص
لأول مرة دوريات روسية أممية مشتركة جنوب القنيطرة
دوريات روسية أممية
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وكالات
 

نفذت الشرطة العسكرية الروسية ولأول مرة، دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في القسم الجنوبي من منطقة فك الاشتباك الفاصلة بين القوات السورية والإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.


وقال قائد كتيبة الشرطة العسكرية الروسية للصحفيين: "تم تكليفنا من قيادة الجيش الروسي بالتعاون وتنظيم دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في المنطقة منزوعة السلاح في مرتفعات الجولان...المهمة الرئيسية لوحدتنا هي ضمان أمن بعثة الأمم المتحدة في الجولان. وفي المستقبل سنوسع منطقة الدوريات لتشمل جميع أنحاء المنطقة العازلة، حيث كانت تتواجد مواقع قوة الأمم المتحدة سابقا".


من جانبه أشار الفريق سيرغي كورالينكو نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا، إلى أن التوسيع المستمر لمنطقة تسيير دوريات الأمم المتحدة في الجزء الجنوبي من منطقة الأمم المتحدة المجردة من السلاح، سمح بفتح معبر القنيطرة.


وقال: "تقوم الشرطة العسكرية الروسية منذ فترة طويلة بتسيير دورياتها على طول المنطقة منزوعة السلاح، ولكن اليوم تم لأول مرة تسيير دوريات مشتركة مع بعثة الأمم المتحدة في جنوب معبر القنيطرة".


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