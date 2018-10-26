البرلمان الأوروبي يمنح جائزة ساخاروف لمخرج أوكراني مسجون بروسيا

منح البرلمان الأوروبي جائزة ساخاروف السنوية لحرية الفكر يوم الخميس لمخرج الأفلام الأوكراني السجين في روسيا أوليج سينتسوف.





وقال النواب الأوروبيون إنهم يدعمون احتجاجاته على ضم روسيا في 2014 للقرم وهي مسقط رأسه. وأصبح عمر سينتسوف الآن 42 عاما وهو مسجون منذ 20 عاما بتهم متعلقة بالإرهاب يقول إن دوافعها سياسية. وقام بإضراب طويل عن الطعام هذا العام.





وسميت الجائزة ساخاروف نسبة إلى المعارض إبان الحقبة السوفيتية أندريه ساخاروف. وكان ساخاروف عالم فيزياء نووية حصل على جائزة نوبل للسلام في عام 1975 لجهوده في الدفاع عن الحقوق المدنية.





وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني للمجلس في ستراسبورج إن منح الجائزة لسينتسوف إقرار بشجاعته. وأضاف أنه في حالة صحية سيئة بعد إضرابه على الطعام و“نطالب السلطات بالإفراج عنه فورا“.