لايف .. بث مباشر مباراة النصر ضد الفيحاء بث سريع بدون تقطيع

سيكون النصر مطالبا بتحقيق الفوز خارج قواعده أمام الفيحاء، إذا ما أراد المحافظة على صدارة بطولة الدوري السعودي المحترفين (بطولة دوري كأس ولي العهد السعودي محمد بن سليمان)، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل الفيحاء، في ختام منافسات اليوم الثاني من الأسبوع السابع من بطولة الدوري، بث مباشر شاهد الان التعاون ضد الشباب.

النصر يعتلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة بنفس رصيد الهلال السعودي، فالأخير قاد مباراة الجولة الحالية والتي شهدت قمة كبيرة بين الهلال والاتحاد وانتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهدف مقابل هدف.

ولم يخسر النصر أي مباراة حتى الان، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى الهلال، حيث أن الأخير له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في البطولة العربية (كأس زايد للأبطال)، وفي الجانب الآخر، يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط فقط جمعها من فوز وحيد.

تقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت أبو ظبي، وتذاع عبر قناة KSA Sports HD، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس، وتعليق كل من حماد العنزي وبلال علام.