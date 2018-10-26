محمد إمام عن "لص بغداد": "بطلة الفيلم هتكون مفاجأة"
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:58 صالفجر الفني
نصح أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفنان محمد إمام بعد ضرورة وجود بطلة أمامه فى فيلم الجديد "لص بغداد" وأنه سوف يكون له الأسبقية في هذا.
وأجاب إمام :"أنا عملت كده فى كابتن مصر.. بس لص بغداد محتاج بطلة و هتكون مفاجأة إن شاء الله".
"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولة العمل: فتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني.
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