ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

محمد إمام عن "لص بغداد": "بطلة الفيلم هتكون مفاجأة"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:58 ص
محمد إمام عن لص بغداد: بطلة الفيلم هتكون مفاجأة
طباعة
الفجر الفني
 

نصح أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفنان محمد إمام بعد ضرورة وجود بطلة أمامه فى فيلم الجديد "لص بغداد" وأنه سوف يكون له الأسبقية في هذا.

وأجاب إمام :"أنا عملت كده فى كابتن مصر.. بس لص بغداد محتاج بطلة و هتكون مفاجأة إن شاء الله".

"لص بغداد" تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولة العمل: فتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني.

محمد إمام عن "لص بغداد": "بطلة الفيلم هتكون مفاجأة"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا لص بغداد فيلم فن سينما دراما النجم المصري الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 9:00:01 AM