ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

بث مباشر مباراة التعاون ضد الباطن | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:29 ص
بث مباشر مباراة التعاون ضد الباطن | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان
بث مباشر
طباعة
الفجر الرياضي
 

يلتقي فريق الباطن مع ضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من أهم مباريات الأسبوع السابع من مافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر، البث المباشر مباراة التعاون ضد الباطن على ملعب نادي الباطن.

 

قناة KSA Sports HD 2 تقوم بنقل مباراة الباطن والتعاون على الهواء مباشرة بدون تقطيع وبجودة عالية للغاية اليوم الجمعة الساعة 17:05 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 18:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19:05 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، 18:05 مساء بتوقيت الأردن، 18:05 مساء، 18:05 مساء بتوقيت فلسطين وسوريا.

 

ويحتل فريق التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، في حين يعاني الباطن من سوء النتائج فهو يحتل صاحب المركز الثالث عشر من ترتيب دوري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يحمل في جعبته 4 نقاط فقط.

 

ويدخل فريق التعاون مباراة الباطن منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على حساب الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء تألق فيه هيلدون أوجوستو وسجل ثنائية، حيث لم يخسر التعاون حتى الآن سوى في مباراة وحيدة أمام النصر السعودي للمحترفين.

 

المزيد عن: شاهد الان رياضة بث مباشر الان بث مباشر التعاون الباطن الإمارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 9:10:21 AM