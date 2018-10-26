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رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة التعاون والباطن| Yalla Shoot بث مباشر مباراة التعاون بث مباشر اليوم

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:27 ص
رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة التعاون والباطن| Yalla Shoot بث مباشر مباراة التعاون بث مباشر اليوم
بث مباشر
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الفجر الرياضي
 

يلتقي فريق الباطن مع ضيفه التعاون، مساء اليوم الجمعة، في واحدة من أهم مباريات الأسبوع السابع من مافسات الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر، البث المباشر مباراة التعاون ضد الباطن على ملعب نادي الباطن.

 

قناة KSA Sports HD 2 تقوم بنقل مباراة الباطن والتعاون على الهواء مباشرة بدون تقطيع وبجودة عالية للغاية اليوم الجمعة الساعة 17:05 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 18:05 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 19:05 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية، 18:05 مساء بتوقيت الأردن، 18:05 مساء، 18:05 مساء بتوقيت فلسطين وسوريا.

 

ويحتل فريق التعاون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، في حين يعاني الباطن من سوء النتائج فهو يحتل صاحب المركز الثالث عشر من ترتيب دوري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو يحمل في جعبته 4 نقاط فقط.

 

ويدخل فريق التعاون مباراة الباطن منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على حساب الفيصلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء تألق فيه هيلدون أوجوستو وسجل ثنائية، حيث لم يخسر التعاون حتى الآن سوى في مباراة وحيدة أمام النصر السعودي للمحترفين.

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