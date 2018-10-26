عرض مشاهد من "الخطيئة" في الكرملين





عرض المخرج الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، في الكرملين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مشاهد من فيلمه الجديد.





وعرضت مشاهد من فيلم "الخطيئة" الذي يسلط الضوء على بضعة أيام من حياة الفنان الإيطالي العبقري، مايكل أنجلو (1475-1564)، عندما عمل على نحت تمثال داوود. وقام الممثل الإيطالي، ألبرتو تستوني، بأداء دور مايكل أنجلو، لأنه يشبه كثيرا الفنان الإيطالي العظيم.





وقال أندريه كونتشالوفسكي إن وزارتي الثقافة الروسية والإيطالية، ساعدتاه في إنتاج هذا الفيلم، بالإضافة إلى رجل الأعمال الروسي وراعي الفنون المعروف، علي شير عثمانوف.

وفي هذا السياق قال، فلاديمير بوتين، متوجها لرئيس الوزراء الإيطالي: "نأمل أن يساهم العمل الإيطالي في تحقيق مشروع ثقافي آخر سيطرحه أندريه كونتشالوفسكي".

يذكر أن المخرج السينمائي الروسي المعروف، أندريه كونتشالوفسكي، كان قد فاز في وقت سابق بجائزتي "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي لقاء إخراجه لفيلمي"الجنة" و"الليالي البيضاء لساعي البريد تريابيتسين".



