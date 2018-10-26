ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على موعد عرض مسلسل Homecoming لـ جوليا روبرتس

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:27 ص
تعرف على موعد عرض مسلسل Homecoming لـ جوليا روبرتس
طباعة
 

قرر القائمون على مسلسل Homecoming، بدء عرضه على شكبة أمازون يوم 2 نوفمبر المقبل.

تدور أحداث المسلسل حول هايدي التى تعمل في مؤسسة Homecoming، وهي منشأة تساعد الجنود على الانتقال إلى الحياة المدنية، بعد سنوات بدأت حياة جديدة عندما شككت وزارة الدفاع في سبب مغادرتها للوطن، تدرك هايدي أن هناك قصة أخرى كاملة وراء تلك التي كانت تخبرها بها.

 Homecoming بطولة جوليا روبرتس، بوبي كانافالي، ستيفان جيمس، اليكس كاربوفسكي، شيا ويجام، آيدن مايري، سيسي سباسيك، ماركوس هندرسون، سام مارا، ألدن راي من تأليف الثلاثى ميخا بلومبرج، إيلي هورويتز، سام إسماعيل.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مسلسل مزيكا فن سينما دراما جوليا روبرتس الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 7:20:10 AM