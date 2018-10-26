تعرف على موعد عرض مسلسل Homecoming لـ جوليا روبرتس





قرر القائمون على مسلسل Homecoming، بدء عرضه على شكبة أمازون يوم 2 نوفمبر المقبل.





تدور أحداث المسلسل حول هايدي التى تعمل في مؤسسة Homecoming، وهي منشأة تساعد الجنود على الانتقال إلى الحياة المدنية، بعد سنوات بدأت حياة جديدة عندما شككت وزارة الدفاع في سبب مغادرتها للوطن، تدرك هايدي أن هناك قصة أخرى كاملة وراء تلك التي كانت تخبرها بها.





Homecoming بطولة جوليا روبرتس، بوبي كانافالي، ستيفان جيمس، اليكس كاربوفسكي، شيا ويجام، آيدن مايري، سيسي سباسيك، ماركوس هندرسون، سام مارا، ألدن راي من تأليف الثلاثى ميخا بلومبرج، إيلي هورويتز، سام إسماعيل.



