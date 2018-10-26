تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 26 أكتوبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا اليوم الجمعة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.





وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وتكون كثيفة بشكل يصل لحد الضباب على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.





وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 21 درجة، و11 درجة للصغرى، والإسكندرية 20 للعظمى و10 للصغرى، ومطروح 18 للعظمى و12 للصغرى.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون الحالة خفيفة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



