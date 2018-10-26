من بينهم زيدان ورانييري.. أبرز 10 مدربين كبار عاطلين عن العمل هذا الموسم

قرر بعض المدربين العالميين الابتعاد لفترةً ما عن عالم التدريب هذا الموسم فبعضهم لم يجد النادي المناسب لخوض مغامرة جديدة معه والآخر قرر أن يأخذ هدنة لوقت قصير بعيدًا عن الساحرة المستديرة وقلقها.

ويتوقع أن يتوالى على هؤلاء المدربين عروض خلال الفترة المقبلة خصوصًا أن بعض من إدارات الأندية في طريقها للإعلان عن إقالة مدربيهم بسبب سوء النتائج مثل جولين لوبيتيجي مع ريال مدريد وجوزيه مورينيو مع مانشستر يونايتد.

وفيما يلي نرصد لكم أبرز المدربين العاطلين والمتاحين هذا الموسم بعيدًا عن عالم التدريب:

1- زين الدين زيدان:

قرر زيدان بشكل مفاجئ الرحيل عن تدريب ريال مدريد في الصيف الماضي بعد أيام قليلة من حصد لقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول في نهائي كييف.

2- آرسين فينجر:

يبدو أن فينجر على استعداد لخوض تجربة جدة في الفترة المقبلة بعد أن استقال من تدريب أرسنال بعد قضاء ما يقرب من 21 عامًا مع المدفعجية حقق خلالهم العديد من الألقاب ولا أحد ينسى موسمه الخرافي في 2004 والفوز بالبريميرليج بدون هزيمة.

3- كلاوديو رانييري:

أصبح المدرب الإيطالي بدون نادٍ حاليًا بعد أن ترك منصبه في ليسر سيتي بسبب سوء نتائج الفريق لكنه حقق موسم روعة مع الثعالب فقد فاز بلقب الدوري الإنجليزي وتألق تحت قيادته الجزائري رياض محرز.

4- أنطونيو كونتي:

يعتبر من الأسماء المرشحة لتولي تدريب ريال مدريد في حالة إقالة لوبيتيجي خصوصًا أنه غير مرتبط بأي نادٍ حاليًا بعد أن تمت إقالته من تدريب تشيلسي بسبب سوء النتائج.

5- ليوناردو جارديم:

تمت إقالة العبقري جارديم من تدريب موناكو الفرنسي عقب سلسلة الهزائم المتتالية في الدوري، ويعد حاليًا جارديم متاحًا وبدون نادٍ بعد إنجازاته مع موناكو في السنوات الماضية حيث بنى فريقًا قويًا.

6- كيكي فلوريس:

درب الإسباني عددًا من الفرق الكبيرة مثل إسبانيول عام 2016 وقبله واتفورد وأتلتيكو مدريد وبنفيكا وخيتافي وفالنسيا وفرق عربية مثل الأهلي الإماراتي والعين الإماراتي.

7- ديفيد مويس:

يعد من المدربين المميزين في عالم كرة القدم وسبق له أن درب إيفرتون لفترة طويلة وكانت من أبرز فترات النادي الإنجليزي بينما له تجربة غير ناجحة مع مانشستر يونايتد حيث تمت إقالته لسوء النتائج.

8- لوران بلان:

تولى الفرنسي تدريب بودرو في عام 2007 واستطاع أن يحصد لقب الدوري ويحقق إنجازات رائعة في أولى تجاربه التدريبية ومن ثم بعد ذلك أصبح مدربًا لمنتخب فرنسا وبعدها مدربًا لمارسيليا وباريس سان جيرمان.

9- فرانك دي بوير:

يعتبر الهولندي دي بوير من المدربين المميزين والمعروفين جيدًا في عالم كرة القدم حيث كان مساعدًا لمدرب منتخب هولندا من 2008 حتى 2010 ومن ثم تولى تدريب آياكس أمستردام.

10- فينتشينزو مونتيلا:

بدأ الإيطالي مسيرته التدريبية في روما مؤقتًا عام 2010 ورحل بعدها لتدريب كاتونيا ومن ثم نادي فيورنتينا وتمت إقالته عام 2015 بسبب مشاكل إدارية وبعدها درب نادي سامبدوريا وبعدها إي سي ميلان وأيضًا كان مدربًا لإشبيلية الإسباني.