الأرض تنشق بتركيا وتبتلع امرأتين بلمح البصر (فيديو)
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:41 ص
انشقت الأرض في تركيا، وابتلعت امرأتين بلمح البصر أثناء مرورهما في أحد أحياء مدينة "ديار بكر" بالجنوب التركي، بحسب ما نرى في فيديو صورت لقطاته كاميرا مراقبة في الشارع.
ووجد الفيديو طريقه سريعاً إلى مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، اعتبر معظمها أن معجزة رافقت انهيارا أرضيا حدث فجأة في رصيف الشارع، وخرجت بعده الامرأتان سليمتين "سوى من رضوض بسيطة" بحسب ما قرأت "العربية.نت" في ترجمة ما ذكرته صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار عن الامرأتين المارتين، وهما الدكتورة سوزان كوداي وزميلتها الممرضة أوزلام دويماز، العاملة معها بأحد المراكز الطبية في المدينة انتشلوهما من عمق 3 أمتار.
كانت الدكتورة والممرضة عائدتين من العمل إلى البيت عبر الشارع الذي نراهما فيه بالفيديو، فتوقفتا برهة لمتابعة حديث يبدو أن موضوعه كان هاما بينهما، وفجأة انهار الرصيف الذي كانا فوقه، فسقطتا إلى هوة وسط غبار من النوع الخانق، وسريعاً هرع إليهما معظم من كانوا بالشارع مارين وساكنين، وانتشلوهما مع شيء من الصعوبة من عمق 3 أمتار تقريباً