الأرض تنشق بتركيا وتبتلع امرأتين بلمح البصر (فيديو)

انشقت الأرض في تركيا، وابتلعت امرأتين بلمح البصر أثناء مرورهما في أحد أحياء مدينة "ديار بكر" بالجنوب التركي، بحسب ما نرى في فيديو صورت لقطاته كاميرا مراقبة في الشارع.





ووجد الفيديو طريقه سريعاً إلى مواقع التواصل ووسائل إعلام محلية، اعتبر معظمها أن معجزة رافقت انهيارا أرضيا حدث فجأة في رصيف الشارع، وخرجت بعده الامرأتان سليمتين "سوى من رضوض بسيطة" بحسب ما قرأت "العربية.نت" في ترجمة ما ذكرته صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار عن الامرأتين المارتين، وهما الدكتورة سوزان كوداي وزميلتها الممرضة أوزلام دويماز، العاملة معها بأحد المراكز الطبية في المدينة انتشلوهما من عمق 3 أمتار.



