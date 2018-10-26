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مصرع 6 مهاجرين سوريين عند الحدود مع تركيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:36 ص
مصرع 6 مهاجرين سوريين عند الحدود مع تركيا
سيول - ارشيفية
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لقى 6 مهاجرين سوريين حتفهم عند الحدود مع تركيا بعد أن جرفتهم مياه سيول عاتية، حسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وذكرت الوكالة أن الحادث وقع فى ولاية هاتاى الحدودية مع سوريا أثناء محاولة الضحايا العبور إلى أراضى تركيا بصورة غير شرعية.

وأرسلت السلطات المحلية قوات الدرك وفرق طبية إلى مكان الحادث لانتشال الجثث، وفتحت تحقيقا فى الواقعة.

واجتاحت اليوم الخميس فيضانات ناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق فى لبنان وسوريا والأردن، حيث تسببت السيول فى منطقة الأغوار قرب البحر الميت إلى انهيار جسر وجرف حافلة تقل طلابا ما أدى لمصرع 18 شخصا.

المزيد عن: سوريا تركيا الحافلة
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