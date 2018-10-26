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كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون يوم الأحد بالدوري الإنجليزي

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:26 ص
كيفية مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون يوم الأحد بالدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد وايفرتون
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أحمد عصام
 

 

يستضيف نادي مانشستر يونايتد، منافسه فريق إيفرتون، يوم الأحد 28-10-2018 على ملعب "أولد ترافورد" في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد غيابه لعدة مواسم.

 

ويسعي إيفرتون في تثبيت أقدامه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحقيق مركز جيد خلال هذا الموسم.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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