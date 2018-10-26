مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "Disenchantment"

أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الرسوم المتحركة " Disenchantment " لـ موسم الثاني، بالإضافة إلى ما تبقى من الموسم الأول الذي عرض لأول مرة في أغسطس.

وسيتم طرح 20 حلقة للموسم الثانى في 2020 و 2021، حسبما نشر موقع " thewrap ".





تدور قصة المسلسل حول عن سوء الطالع في العصور الوسطى لـ أميرة، وقزم مشاكس معها، وهو مستوحى من مسلسل الأنيمشن العائلى the simpsons، وعلقت نيتفلكس عليه راية للكبار فقط بسبب أحداثه.





المسلسل بطولة عدد من أصوات النجوم في مقدتهم اريك اندريه، وجيني باتن، ومات بيري، وجون ديماجيو، ونات فاكسون، ونويل فيلدينج، ومن فكرة مات جرونينج.



