ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مفاجأة سارة لعشاق مسلسل "Disenchantment"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:15 ص
مفاجأة سارة لعشاق مسلسل Disenchantment
طباعة
 

أعلنت شبكة نيتفلكس عن تجديد مسلسل الرسوم المتحركة " Disenchantment " لـ موسم الثاني، بالإضافة إلى ما تبقى من الموسم الأول الذي عرض لأول مرة في أغسطس.

وسيتم طرح 20 حلقة للموسم الثانى في 2020 و 2021، حسبما نشر موقع " thewrap ".

تدور قصة المسلسل حول عن سوء الطالع في العصور الوسطى لـ أميرة، وقزم مشاكس معها، وهو مستوحى من مسلسل الأنيمشن العائلى the simpsons، وعلقت نيتفلكس عليه راية للكبار فقط بسبب أحداثه.

المسلسل بطولة عدد من أصوات النجوم في مقدتهم اريك اندريه، وجيني باتن، ومات بيري، وجون ديماجيو، ونات فاكسون، ونويل فيلدينج، ومن فكرة مات جرونينج.


 
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مسلسل مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن Disenchantment 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 5:40:00 AM