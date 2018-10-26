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بيبو يتوقع نتائج مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية ويوجه رسالة لأجيري

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:36 ص
بيبو يتوقع نتائج مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية ويوجه رسالة لأجيري
بيبو
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الفجر الرياضي
 

توقع خالد بيبو نجم الأهلي السابق فوز الزمالك على الاتحاد وتعادل الأهلي مع الوصل في البطولة العربية، كما وجه رسالة لخافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بألا تغريه نتائج الفريق عن ضم عنصري الخبرة وليد سليمان وأحمد فتحي لصفوف الفراعنة.

 

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتوقع فوز الزمالك على الاتحاد لأن خبرته ستحسم المباراة وتعادل الأهلي مع الوصل الإماراتي".

 

واختتم بيبو تصريحاته قائلا :"يجب على أجيري ألا يغريه الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها حتى الآن بأن يستبعد بعض اللاعبين المميزين على الرغم من كبر سنهم على رأسهم وليد سليمان وأحمد فتحي".

 

 

 

المزيد عن: لاتحاد بيبو الزمالك البطولة العربية الاهلي الإمارات
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