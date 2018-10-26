"المالية": إعفاء السيارات الأوروبية من الضريبة الجمركية بداية من يناير

أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أنه سيتم إعفاء السيارات الأوروبية من الضريبة الجمركية بداية من يناير المقبل.





وأضاف عبدالعزيز، خلال لقائه مع قناة "dmc" أنه من الممكن إجراء تفاوض مع الجانب الأوروبي لتأجيل أن تكون جمارك السيارات الأوروبية صفر ٢٠١٩، وفقا لمصالح الجانب المصري من كافة الجهات سواء الحصيلة الإيرادية الجمركية والسوق والصناعة، مع مراعاة المعطيات السياسية، ولكن حتى الآن لم يحدث أي نوع من التفاوض.



