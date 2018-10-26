جاريدو يفاجئ الإسماعيلي قبل موقعة الرجاء المغربي بالبطولة العربية

أكدت بعض التقارير المغربية أن الأسبانى خوان جاريدو المدير الفنى للرجاء، وضع برنامجا معينا لخوض فريقه تدريبات استشفائية قبل التوجه إلى القاهرة.

يأتى ذلك خوفًا من تعرض لاعبيه للاجهاد بعد أداء مساء أمس الأربعاء مباراة ضد أنيمبا النيجيرى فى إياب نصف نهائى كأس الكونفدرالية التى انتهت بصعود الرجاء إلى اللقاء النهائى.

ومن المعروف أن بعثة النادى المغربى ستصل اليوم الجمعه إلى مطار القاهرة الدولى لملاقاة الإسماعيلى فى ذهاب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.