الأرصاد: لا ننصح بارتداء الملابس الشتوية حاليًا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أننا نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





وأضاف "عبد العال"، في تصريحات تليفزيونية، أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم الجمعة على شمال وجنوب سيناء وسلاسل جبال الاحمر، إلا أنها ستختفي، وسيبرز نشاط الرياح بدءًا من السبت المقبل.



