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بعثة المصري تصل القاهرة القاهرة قادمة من الكونغو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
بعثة المصري تصل القاهرة القاهرة قادمة من الكونغو
المصري البورسعيدي
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الفجر الرياضي
 

 

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي بعد توديع بطولة الكونفيدرالية الإفريقية على يد فيتا كلوب الكونغولي من العاصمة الكونغولية كينشاسا.

 

وكان المصري ودع الهزيمة الكونفدرالية بعد الهزيمة من فيتا كلوب برباعية نظيفة خلال لقاء الفريقين بدور نصف النهائي بالكونغو.

 

واستغرقت رحلة طيران طويلة استغرقت 12 ساعة تخللها فترة ترانزيت بمطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وغادر الفريق البورسعيدي العاصمة الكونغولية كينشاسا عصر أمس الخميس.

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