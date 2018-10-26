طبيب الإسماعيلي: عمر الوحش قد يلحق بمباراة الرجاء المغربي

أكد الدكتور صالح الشامي طبيب الإسماعيلي، أن اللاعب عمر الوحش قد يلحق بمباراة فريقه القادمة ضد الرجاء المغربي.

وتابع أن "الوحش" سيخضع لاختبار طبي لتحديد الرؤية النهائية للعودة إلى قائمة فريقه من عدمها بعد أن تعرض للإصابة بكدمة في الركبة التي أبعدته عن لقاء المقاولون العرب الأخير فى كأس مصر.

وأضاف أن محمد الشامي صانع ألعاب الفريق مازال يخضع لبرنامج تأهيلي لإصابته بمزق خفيف في العضلة الضامة.

ويستعد الدراويش لملاقاة النادي المغربى مساء الإثنين المقبل فى إطار ذهاب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.