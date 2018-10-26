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زينة تنعي مساعدها بكلمات مؤثرة بعد وفاته

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:23 ص
زينة تنعي مساعدها بكلمات مؤثرة بعد وفاته
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نعت النجمة زينة مساعدها محمود برازيلي، الذى رحل عن عالمنا بالأمس، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت زينة صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقة عليها: "كده يا محمود تسيبني أكتر إنسان حبني وأخلص لى فى الدنيا اشتغل معايا وهو عنده 16 سنة".

وأضافت: "أبويا الله يرحمه رباه وكبر على أيدينا وبين أهلى واستحملنى وكان بالنسبالى ابنى وأخويا وصديقى، طول عمرى وأنا عارفة أنه هيموت بدري بس مش بدرى أوى كده.. الله يرحمك يا محمود برازيلي".
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