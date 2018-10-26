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إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن التحكيم في مباراة الأهلي وسطيف

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:34 ص
إعلامي رياضي يفجر مفاجأة مدوية عن التحكيم في مباراة الأهلي وسطيف
الاهلي ووفاق سطيف
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ريهام عبد المحسن
 

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أخبره بأن حكم مباراة فريقه أمام وفاق سطيف الجزائري اعترف له بعدم صحة هدف الفريق الجزائري.

 

وقال عبد الهادي أثناء تقديمه لبرنامجه عبر فضائية إم بي سي مصر: " تحدثت مع محمد الشناوي وأخبرني كواليس مشاداته مع حكم مباراة الأهلي وأنه اعترض على عدم صحة هدف وفاق سطيف وأن الحكم اعترف له أثناء سفره معه على الطائرة في رحلة العودة بخطأه باحتساب الهدف".

 

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من هزيمته في إياب الدور نصف النهائي أمام وفاق سطيف الجزائري بهدفين مقابل هدف، مستفيدا من فوزه ذهابا بثنائية نظيفة.

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