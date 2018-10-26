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استخدام بول الإنسان في صناعة قوالب طوب صديقة للبيئة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:26 ص
استخدام بول الإنسان في صناعة قوالب طوب صديقة للبيئة
طوب - ارشيفية
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استطاع طلاب من جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا استخدام بول الإنسان في صناعة قوالب طوب صديقة للبيئة، بخلط الطلاب بول الإنسان مع رمال وبكتريا من خلال عملية تتيح إنتاج الطوب في درجة حرارة الغرفة.


وقال ديلون راندال، المشرف على الطلاب، لبي بي سي :"إنها نفس الطريقة التي تتكون بها الشعاب المرجانية في المحيط".


وتحتاج صناعة قوالب الطوب التقليدية إلى درجة حرارة عالية جدا داخل أفران، ينتج عنها كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون.


واستخدمت في العملية بكتريا تكسّر مادة اليوريا في البول، وتتشكل كربونات كالسيوم تعمل على تجميع الرمال بعد ذلك وتحولها إلى صخور صلبة وقوالب طوب رمادية.


ويمكن تعديل قوة وشكل قوالب الطوب الحيوية حسب الحاجة.


المزيد عن: طوب صناعة جنوب افريقيا بول
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