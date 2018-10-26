محافظ البحيرة: انعقاد غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمتابعة آثار الأمطار

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لحين الانتهاء من فترة عدم الاستقرار الجوى، ومتابعة موقف الأمطار والآّثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.



كما أكد محافظ البحيرة، إعلان حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية من كهرباء وطرق وكباري وتموين وإسعاف والحماية المدنية والصحة، مشددا على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض محافظة البحيرة لموجة من الطقس السيئ.



كانت قد تعرضت محافظة البحيرة، لموجة من الطقس السيئ، مما أدي لسقوط أمطار غزيرة حولت الشوارع لبرك لتجمعات مياه الأمطار، وأدي لحدوث ماس كهربائي وحريق بأحد محال الملابس بمدينة إيتاي البارود.



ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، مسئولي قطاعات الري والصرف والجهاز التنفيذي بالمراكز والمدن، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن حدوث سوء الأحوال الجوية وكذا توخي المواطنين للحذر.



كما شدد محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآّثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة، كما أكد على عدم تحرك المراكب النيلية أو البحرية أثناء سوء الأحوال الجوية مع الالتزام بالقواعد.