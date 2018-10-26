أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى البحيرة (صور)

تعرضت محافظة البحيرة، لموجة من الطقس السيئ، مما أدى لسقوط أمطار غزيرة حولت الشوارع لبرك لتجمعات مياه الأمطار، وأدى لحدوث ماس كهربائي وحريق بأحد محال الملابس بمدينة إيتاي البارود.



ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، مسئولي قطاعات الري والصرف والجهاز التنفيذي بالمراكز والمدن، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن حدوث سوء الأحوال الجوية وكذا توخي المواطنين للحذر.



كما شدد محافظ البحيرة، على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والآّثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة، كما أكد على عدم تحرك المراكب النيلية أو البحرية أثناء سوء الأحوال الجوية مع الالتزام بالقواعد.