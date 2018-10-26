علي غزال يكشف حقيقة تصريحاته ضد مدرب المنتخب السابق ومواجهة تونس

كشف علي غزال نجم المنتخب الوطني وفانكوفر الكندي بأنه لم يكن يقصد بتصريحاته وجود ظلم من هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب السابق تجاه، كما أكد على صعوبة مواجهة توتس وأنهم يسعون لاحتلال المركز الأول في المجموعة.

وقال غزال في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر: "لم أقصد بتصريحاتي أن هناك ظلم من كوبر تجاهي ولكن كنت أقصد نفسي، كما أنه لم يشاهدني وأتمنى التواجد مع المنتخب بشكل أساسي".

وأضاف: "ألعب مع فانكوفر في مركز وسط الملعب ومع شوقي غريب كنت ألعب في مركز المساك بسبب نقص المدافعين".

وتابع: "مباراة تونس صعبة وهو منتخب قوي وهم المركز الأول في المجموعة ونحن نلعب على المركز الأول وستكون مواجهة صعبة".

واختتم غزال تصريحاته قائلاً:"كنت مع محمد صلاح في منتخب الناشئين ولم نتقابل لفترة طويلة وكنت سعيد بمقابلته مرة أخرى".