السيطرة علي حريق شب في محل ملابس بسبب ماس كهربائي بالبحيرة (صور)

تسبب ماس كهربائي في نشوب حريق بمحل ملابس بشارع السوق العشوائي بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة، وامتد الحريق إلى أسقف المحلات المجاورة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، بلاغًا من إدارة الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق بشارع السوق بمدينة إيتاي البارود، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إحداهما حمولة 8 طن، في محاولة للسيطرة علي الحريق.



تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمحلات العشوائية المجاورة، وبالفحص تبين أن الحريق اشتعل بمحل ملابس جميعها ألياف صناعية ملك المدعو "محمد ن.ح" علي مساحة 8 متر مربع ومسقوف بالصاج وجارى تبريد مكان الحريق وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة الأسباب الفنية للحريق.