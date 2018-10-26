بيبو: الأهلي يحتاج لاستغلال الفرص أمام الترجي للتتويج باللقب الإفريقي

صرح خالد بيبو نجم الأهلي السابق بأنه ضد استخدام تقنية الفيديو لأنها تفقد كرة القدم متعتها واثارتها ومشاكلها.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " الأهلي كان يحتاج لتجاوز عقبة وفاق سطيف والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويحتاج لاستغلال الفرص أمام الترجي بشكل أكثر من المباريات الأخرى".

واختتم: "أنا ضد استخدام تقنية الفيديو في المباريات لأنها تفقد كرة القدم متعتها وإثارتها ومشاكلها".