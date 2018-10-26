كارمن سليمان تهنيء تامر حسني بمولوده الثالث
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:27 صالفجر الفني
هنأت الفنانة كارمن سليمان الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بمناسبة مجيء مولودهما الثالث، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ونشرت كارمن صورة للفنان تامر حسني وزوجته معلقو عليها قائله: "ألف مبروك يا حبايبي المولود الجديد (آدم) بتربى في عزكم، ربنا يحمية ويخليه ليكم، وحمد الله على السلامة يا سومي يا حبيبتي ربنا يخليكي ليهم يارب، ماشاء الله ربنا يحميكم".
يذكر ان النجم تامر حسني، رزق بمولوده الثالث من زوجته بسمة بوسيل وأطلق عليه اسم "آدم"، وذلك في 22/10/2015 حيث يتواجد الإثنان هذه الفترة داخل أحد المستشفيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
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