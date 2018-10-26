كارمن سليمان تهنيء تامر حسني بمولوده الثالث





هنأت الفنانة كارمن سليمان الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، بمناسبة مجيء مولودهما الثالث، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".





ونشرت كارمن صورة للفنان تامر حسني وزوجته معلقو عليها قائله: "ألف مبروك يا حبايبي المولود الجديد (آدم) بتربى في عزكم، ربنا يحمية ويخليه ليكم، وحمد الله على السلامة يا سومي يا حبيبتي ربنا يخليكي ليهم يارب، ماشاء الله ربنا يحميكم".



