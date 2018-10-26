تعادل بني سويف مع التحرير في دوري القسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة لكرة القدم ببني سويف الرياضي، تعادلا إيجابيا أمام مضيفه تحرير أسوان بنتيجة 1-1.

بني سويف بدأ المباراة بتشكيل مكون من مصطفى عبد الستار وشريف حافظ ومحمد عبد الحفيظ ومصطفى صلاح وعبد الواحد عبد العزيز وحسام عيسي ومعتز محروس ومحمود عاطف وأحمد شحاته وكريم أشرف ومحمد صادق.

فيما لعب تحرير أسوان المباراة بتشكيل مكون من محمود صديق وسيد محمود وأحمد أبو يزيد وعز الدين عبد الرحمن وإسماعيل أحمد ومحمد شعبان وأحمد سيد وحسن عبد المقصود وأحمد هلال ومحمد عادل.

كان بني سويف صاحب الأسبقية فى إحراز التقدم عن طريق شريف حافظ وذلك عقب عرضية قوية حولها برأسه في الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حاول التحرير إدراك هدف التعادل وسط محاولات هجومية متكررة من جانب بني سويف إلا أن أحمد سيد لاعب التحرير فاجئ الجميع بتسجيل هدف التعادل للفريق الأسواني.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من حمادة القلاوى وأحمد عبد الراضي واحمد عبد العزيز ومحمد رمضان .

وراقب المباراة مجدى الأمير مراقبا لجنة المسابقات وتروح عكاشة مراقب لجنة الحكام .