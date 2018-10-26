ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26 أكتوبر2018"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:21 ص
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 26 أكتوبر2018
طباعة
 
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة. حتى في حياتك الشخصية تستطيع الاستمتاع بأوقات سعيدة نتيجة للانطباع الجيد الذي تتركه على كل من تقابلهم. استمتع بهذه المرحلة من الإنجاز السهل والنجاح قبل أن تنتهي. 
المزيد عن: حظك اليوم برج السرطان اليوم برج السرطان الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 2:40:22 AM