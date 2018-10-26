رسميا.. اتحاد الكرة يعلن عن موعد السوبر المصري السعودي بين الأهلي واتحاد جدة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا، منذ قليل، للإعلان موعد السوبر المصري السعودي بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي.

وجاء في البيان: "في إطار العلاقات الأخوية بين الاتحادين المصري والسعودي لكرة القدم أتم الاتحادان الاتفاق على إقامة السوبر المصري السعودي بين فريق النادي الأهلي بطل الدوري المصري وفريق نادي اتحاد جدة بطل الكأس السعودي يوم 27 نوفمبر المقبل بمصر على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وذلك استكمالا للنجاح الكبير الذي حققته مباراة السوبر الأولى بين فريق نادي الهلال بطل الدوري السعودي وفريق نادي الزمالك بطل الكأس المصري التي أقيمت بالرياض يوم 6 أكتوبر على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويؤكد الاتحاد المصري على عزمه بأن تخرج مباراة القاهرة بين الناديين الكبيرين الأهلي واتحاد جدة بالشكل الرائع التي كانت عليه مباراة الرياض تأصيلا للعلاقات المتينة والتاريخية التي تربط بين الشعبين والبلدين العربيين الكبيرين، لاسيما أن المباراة تلقى دعم جميع الأجهزة المعنية وتحظى بإشراف وزيري الرياضة في كلا البلدين المستشار تركي آل الشيخ والدكتور أشرف صبحى.

و بهذه المناسبة يكرر الاتحاد المصري تأكيده على حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كافة الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء ، ومن واقع الحرص المتبادل على العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي على مختلف المستويات والتي أرسى قواعدها المتينة قيادة البلدين ويسري على نهجها اتحادا كرة القدم وجميع الأندية في مصر والسعودية.



