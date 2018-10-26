مواجهات نارية للسكة الحديد والبلاستيك واتحاد الشرطة بالقسم الثالث

تنطلق في الثالثة إلا ربع من عصر السبت، سبع مباريات قوية، بالمجموعة السادسة للقسم الثالث، ففي لقاء قمة يلتقي البلاستيك المتصدر بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 20 نقطة مع فريق مصر للتأمين سادس المجموعة بقيادة رمضان ابراهيم برصيد 18 نقطة.

وفي موقعة أخرى، يخوض فريق السكة الحديد صاحب المركز الرابع بقيادة جمال عبد الحميد برصيد 18 نقطة مع فريق الاتصالات ثالث المجموعة بقيادة إكرام عبد المجيد برصيد 19 نقطة.

ويستضيف فريق القومي العاشر برصيد 11 نقطة نظيره فريق الماظة الوصيف بقيادة جمال تركي برصيد 20 نقطة.

ويلعب فريق العبور صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة مع فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ويواجه المرج صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عمر عبد الدايم برصيد 10 نقاط نظيره فريق بهتيم صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ويلتقي مركز شباب الأميرية صاحب المركز 12 بقيادة خالد سعد برصيد 9 نقاط مع فريق اسكو - قبل الأخير - بقيادة يحيى مصطفى برصيد 6 نقاط.

ويحل الغابة بقيادة مصطفى طه برصيد 11 نقطة ضيفاً على فريق منشيه ناصر بقيادة حمزة علي.

المجموعة السادسة:





1- البلاستيك 20 نقطة

2- الماظه 20 نقطة

3- الاتصالات 19 نقطة

4- السكه 18 نقطة

5- الشرطة 18 نقطة

6- التأمين 18 نقطة

7- بهتيم 15 نقطة

8- العبور13 نقطة

9- الغابه 11 نقطة

10-القومى 11 نقطة

11- المرج 10 نقاط

12- الاميريه 9 نقاط

13- اسكو 6 نقاط

14- منشيه ناصر بلا نقاط.