مليوني مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" بعد 72 ساعة من طرحها عبر يوتيوب (فيديو)
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 01:59 صالفجر الفني
بعد طرحها بـ 72 ساعة تجاوزت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.
جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرا بفيديو كليب أغنيتها الجديدة "نساي" والذي طرحته منذ أس
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