مليوني مشاهدة لأغنية شيرين الجديدة "تاج راسك" بعد 72 ساعة من طرحها عبر يوتيوب (فيديو)

بعد طرحها بـ 72 ساعة تجاوزت أغنية "تاج راسك" للمطربة شيرين عبد الوهاب حاجز الـ مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز، توزيع حسن الشافعي، وتحمل طابع الدرامي.



