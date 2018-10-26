عاجل.. أمطار متوسطة ورياح وطقس غير مستقر على الإسماعيلية



حيث شهد طريق "الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي، وطريق "الإسماعيلية - الزقازيق" الزراعي وطريق "الإسماعيلية - السويس" الصحراوي، بطئًا شديدا فى حركة سير السيارات خشية وقوع حوادث نتيجة الإمطار على تلك الطرق.



وكثفت إدارة مرور الإسماعيلية برئاسة العميد حمدي عبد النبي، الخدمات المرورية والرقابة على الطرق الزراعية والسريعة وتوجيه قائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة خاصة في ظل انخفاض مستوى الرؤية.



تعرضت محافظة الإسماعيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لطقس غير مستقر وانخفاض في درجة الحرارة، وأمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بالمحافظة، وزيادة سرعة الرياح، والتي أثرت على حركة سير المشاة والسيارات على الطرق الصحراوية والزراعية.